Muere la cubana Alicia Alonso, la última diva del ballet clásico, a los 98 años La legendaria bailarina Alicia Alonso, considerada la última diva de la danza y símbolo de la cultura cubana, falleció a los 98 años en La Habana. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo del ballet clásico está de luto por la muerte en La Habana de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso a los 98 años. La llamada última diva del ballet, una de las figuras más reconocidas del mundo de la danza, falleció la mañana del jueves tras ser ingresada en el hospital CIMEQ de la capital cubana a causa de una bajada de la presión arterial. De acuerdo al diario oficialista cubano Granma, Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo –el verdadero nombre de la bailarina y coreógrafa, estaba a menos de dos meses y tres días de cumplir 99 años. Alonso era conocida como la Primera Bailarina Absoluta y se la considera, entre otras cosas, la bailarina más icónica de América Latina. Su carrera fue fundamental para la danza clásica en su país como fundadora del Ballet Nacional de Cuba. Nacida en el barrio habanero de Marianao en el seno de una familia humilde en 1920, empezó su carrera a muy corta edad en una escuela de ballet de la capital cubana, según Granma. A finales de los años treinta se mudó a Nueva York para continuar con su carrera, incorporándose a la academia School of American Ballet. En la ciudad de los rascacielos también conoció a su esposo, Fernando Alonso, con quien tuvo a su única hija, Laura, que siguió los pasos de su madre en la danza. También en esa etapa neoyorquina se le presentan sus problemas con la vista, que arrastró a lo largo de toda su vida y que finalmente le limitaron extremadamente la visión hasta quedar completamente ciega. Pero a pesar de esta dolencia, que los médicos en un principio le dijeron que le impediría seguir bailando, Alonso consiguió adaptar sus movimientos sobre el escenario y bailó hasta muy avanzada edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su larga trayectoria bailó con la gran mayoría de las estrellas masculinas del baile e interpretó prácticamente todos los personajes más reconocidos de la opera clásica en los principales teatros del mundo, aunque se la recuerda particularmente por su Giselle. En 1948 regresó a su país nata, donde fundó su propia compañía que, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se convirtió en el Ballet Nacional de Cuba, señaló el diario español El País. De su mano se transformó en una de las principales instituciones artísticas del mundo y en uno de los símbolos del régimen comunista encabezado por Fidel Castro, quien se aseguró de financiar con amplios recursos sus actividades. “Nos deja un enorme vacío, pero también un insuperable legado”, dijo el Twitter el presidente cubano, Migue Díaz-Canel. “Situó a Cuba en lo mejor del altar de la danza mundial”. Advertisement EDIT POST

