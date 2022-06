Muere protagonista de la galardonada película Juan de los Muertos El cubano Alexis Díaz de Villegas era considerado uno de los actores más importantes de su país por su extraordinario trabajo en el cine, teatro y televisión. Falleció a los 55 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una dura y larga lucha contra el cáncer pulmonar, el actor Alexis Díaz de Villegas perdió su batalla la mañana de este viernes en su hogar en La Habana, Cuba. Tenía 55 años. El actor era un sobreviviente de cáncer, el cual padeció hace alrededor de 10 años. Desafortunadamente, el año pasado durante la pandemia, el cáncer volvió a atacar su cuerpo incubándose en los pulmones. Hasta hace tres días, Alexis —quien estuvo al cuidado de familiares, amigos y sus fieles estudiantes— aún mostraba su deseo por vivir, pidiendo ayuda para hacer ejercicio y dando indicaciones sobre cosas por hacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexis Diaz de Villegas Credit: Facebook La mañana de este viernes, Alexis tomó su último aliento rodeado de familiares y alumnos. Le sobreviven su esposa, la profesora y actriz cubana Linda Soriano y sus dos hijos: Alexandra, de 9 años; y Rodrigo, de 2. El actor será velado esta tarde en su segundo hogar, Impulso Teatro de La Casona de Línea, para luego ser cremado. Alexis Diaz de Villegas in Juan Of The Dead - 2011 Credit: The Grosby Group Alexis se convirtió en uno de los actores más prolíficos de su generación, considerado por los críticos como uno de los talentos más importantes de su país por su trabajo tanto en el cine como el teatro y la televisión. Entre sus obras se encuentran La cuarta pared, La Gaviota, La Celestina, Entre ciclones y El cuerno de la abundancia. También impartió clases en el Instituto Superior de Arte y dirigió destacadas obras. Saltó a la fama internacional por su participación en la galardonada película Juan de los Muertos, sobre zombis en Cuba. Descanse en paz.

