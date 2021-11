Muere Alexander Sánchez, el artífice de los árboles de Navidad de los famosos Sebastián, la pareja del mago de la decoración, como muchos le habían bautizado, anunció la triste noticia en las redes sociales: "El amor de mi vida ya no está junto a nosotros". QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay personas que nacen para brillar gracias a esa estrella que les acompaña. Alexander Sánchez era una de ellas. La luz y la magia del famoso creador de algunos de los árboles de Navidad más espectaculares se ha apagado esta semana. Con profundo pesar y toda una declaración de amor puro, lo anunciaba su esposo Sebastián en las redes del reconocido diseñador venezolano. "Solo un alma tan hermosa y llena de amor como la de Alexander merece ser honrada y aplaudida por quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Hoy debo decirles que nuestro Alex, mi Alex, el AMOR de mi vida, mi alma gemela, mi corazón rojo, mi caracolito, mi patita de perrito ya no está junto a nosotros" arranca este sentido escrito. Una noticia inesperada que ha dejado sin consuelo a quienes le amaron, pero también a quienes le vieron crecer y sumar éxitos como seguidores suyos y de su arte. "Nos queda su gran legado y la MAGIA impregnada en cada momento vivido a su lado, su alegría y su amor por cada obra de arte que realizó, el amor infinito que impregnó en cada árbol de navidad, en cada alumno que se formó con él en muchos rincones del mundo, en cada boda, en cada fiesta que hizo, en cada familia que llenó de amor y en cada "mago" que ahora harán que su arte trascienda", prosiguió su pareja. Hace apenas un año, Alex Sánchez concedía una entrevista entrañable a People en Español en la que contó cómo con ilusión, trabajo y entusiasmo llegó a ser el gran diseñador de estos magníficos árboles hoy en día. "Yo podía ser capaz de cerrar mis ojos e imaginarme cualquier cosa y esas cosas hacerlas realidad, como Walt Disney", compartió con emoción a nuestro compañero Moisés González. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su sueño era hacer algo que nadie había realizado antes, dar vida, personalidad, fuerza y protagonismo a este accesorio navideño tan importante en los hogares. Quería que cada uno contara su propia historia y lo consiguió con creces. Su carrera, inicialmente arrancó en Venezuela, su país natal, para después hacerse cada vez más internacional gracias a sus creaciones únicas y cuidadas al detalle. Sus magníficos árboles ocuparon las casas de celebridades como María Celeste Arrarás, Rashel Díaz, Chiquibaby, Carolina Sandoval y Catherine Siachoque, entre otros muchos. Su legado como mago de estos árboles y, sobre todo, como persona quedará por siempre en los corazones de todos. Descansa en Paz, querido Álex y gracias por tu gran corazón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Alexander Sánchez, el artífice de los árboles de Navidad de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.