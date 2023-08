Muere hija de la presentadora Yolanda Martínez, tenía 23 años Yolanda Martínez está nuevamente de luto tras el fallecimiento de su hija Adela Molina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 30 de agosto de 2023, falleció, a causa de infarto, Adela Molina, la hija de Yolanda Martínez tenía que años, fue la comunicadora dominicana la encargada de informar del deceso. "Anoche, mientras dormía, nuestra amada Adela partió con el Señor. Llenos de tristeza nos disponemos a despedir sus restos, pero con gratitud en el corazón damos gloria y gracias a Dios por su vida", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen de la joven vestida de blanco y cargando un perrito. "23 años llenos de amor, risas, rarezas, inteligencia y un corazón inmenso para dar y para darse. Su muerte nos enluta pero la celebración de su recuerdo permanece para siempre. El amor nunca deja de ser. Hasta siempre princesa. Tu ma", continuó. "Oportunamente informaremos de las honras fúnebres". Las reacciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar. "Te abrazo Yolanda y oro para que Dios te de fortaleza para sobrellevar este dolor y pena. Yo sé lo que es decir adiós a destiempo a un hijo. Silencio y paz", escribió una usuaria. Yolanda Martínez Credit: Yolanda Martínez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una noticia que nos entristece tanto Yolanda. Por ti, por el resto de la familia y por todos nosotros. Cuando muere un joven, muere parte de nuestro futuro. Tu fortaleza y fe nos enseña"; "Mi más sincero abrazo. Paz al alma de Adela"; "Lo siento muchísimo. Dios está en control; tu me enseñaste esa frase, hoy te lo recuerdo", y "¡Dios mio! Qué dolor, qué impactante. Conocí a Adela con cinco años y lo menos que uno espera es leer una noticia cómo esta, ¡¡cuanto lo siento!!", fueron otros comentarios. Cabe destacar que hace un año Yolanda Martínez lloró la muerte de su padre y hace casi cinco La de su madre. Ahora, se suma la de Adela.

