Muere la actriz y cantante Irene Papas Se dio a conocer el fallecimiento de una de las mayores figuras del espectáculo griego, Irene Papas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 14 de septiembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Irene Papas a los 96 años. Si bien se desconoce la causa de su muerte, según diarios de Grecia, de donde era originaria la cantante, reportaron, en 2018, que padecía Alzheimer. Fue el ministerio de cultura de este país quién informó sobre su fallecimiento, sin dar mayores detalles. "Majestuosa y dinámica, Irene Papas era la personificación de la belleza griega en las pantallas de cine y en el escenario, una estrella internacional que irradiaba griego", mencionó Lona Mendoni, ministra de Cultura, en un comunicado. "Con la fuerza de su talento y el encanto de su personalidad, conquistó el mundo del cine y del teatro". Irene Lelekou, nombre real de la también actriz, nació a las afueras de Corinto, Grecia. Estudio en la Real Escuela de Arte Dramático de Atenas; posteriormente, se integró al elenco del Teatro Nacional de Grecia, donde actuó para diversas tragedias clásicas. Era considerada una de las grandes actrices trágicas helénicas del siglo XX. Fue descubierta por Elia Kazan, quien la ayudaría a entrar al séptimo arte y a Hollywood. Alcanzó la fama gracias a filmes como The Guns of Navarone; Zorba, el griego, y Electra. A lo largo de 50 años de carrera, encarnó más de setenta papeles. Trabajó con directores como Franco Zeffirelli, Franco Rossi y Costas Gavras, entre otros. Irene Papas Irene Papas | Credit: Claudio Onorati/EPA/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los años 40 contrajo matrimonio con Alkis Papas, de quien adoptó el apellido. Cuando, en 1967, comenzó en Grecia una dictadura militar, la actriz se pronunció en contra y se asiló en Italia y Estados Unidos. Irene Papas no tuvo hijos y alguna vez declaró que el amor de su vida había sido Marlon Brando, con quien sostuvo un tórrido romance.

