Fallece la primera actriz Sara Monar tras varios días ingresada por coronavirus La protagonista de títulos tan relevantes como Amor real, Cuando me enamoro o Mi destino eres tú se encontraba en terapia intensiva luchando contra el devastador virus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los contagios por coronavirus siguen aumentando y sumando víctimas mortales. Este martes fallecía la primera actriz Sara Monar, tal y como anunció la Asociación Nacional de Intérpretes en México. "ANDI México comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Sara Monar. Recordada por su trabajo en los melodramas televisivos Corazón que miente, Mujeres infieles y María Isabel. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", leía el comunicado. Hace unos días era su hija Ivette Picazo quien compartía la triste noticia de su ingreso y el de otros familiares por culpa de la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Han ingresado a mi mamá en terapia intensiva. Pido sus oraciones por ella y por mis hijas, mi nieta y mi yerno que han contraído tan devastador virus", leía el preocupante escrito hace apenas 10 días en Facebook. Sara Monar Image zoom Sara Monar | Credit: Facebook/Ivette Picazo Picazo confirmaba así la triste pérdida. "Quiero agradecer en nombre de mi familia a todos los que estuvieron pendiente de la salud de mi madre. Acaba de trascender a la eterna salud, a reencontrarse con su hijo amado y los seres queridos. Gracias", anunció en la misma red social. La actriz también fue un rostro importante en otras series de gran éxito internacional como Alborotada, Amor bravío, La malquerida, La que no podía amar y La fuerza del destino, entre otras muchas. Además, destacó por sus participaciones en programas como La Rosa de Guadalupe, La telaraña y Como dice el dicho. Una gran pérdida. QEPD. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

