Muere la actriz mexicana Rosario Zúñiga La actriz Rosario Zúñiga, a la que se vio en series como Señora Acero o Capadocia, falleció a los 59 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosario Zuñiga Credit: John Parra/Telemundo/Getty Images La actriz mexicana Rosario Zúñiga falleció este domingo a los 59 años. Fue la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) la encargada de confirmar la noticia. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosario Zúñiga. Nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros. Descanse en paz", mencionó el gremio en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una imagen de la actriz en blanco y negro. Aunque no dio mayores detalles de la causa del deceso. La Compañía Nacional de Teatro del país azteca también se pronunció ante el fallecimiento de quien fuera integrante permanente de sus filas. "Los integrantes de la CNT celebramos la vida de nuestra querida Rosario Zúñiga. Actriz de teatro, cine y televisión, quien fue miembro del elenco estable de la CNT", expresó la institución en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), lamentó la muerte de esta famosa. "Lamentamos el reciente deceso de la actriz Rosario Zúñiga, quien deja un legado de más de 30 años de destacada trayectoria en cine, teatro y televisión", escribió en la misma red social. María Rosario Zúñiga García nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1964. Debutó profesionalmente en 1975 con la película Los supervivientes de Los Andes. Dos años después realizó su primera montaje, Fuenteovejuna, al tiempo de realizó en televisión el melodrama Marcha Nupcial. Con más de 30 años de trayectoria, Rosario Zúñiga realizó decenas de montajes; así como, las telenovelas Amor de nadie, Mi querida Isabel, Ni contigo ni sin ti, Señora Acero y Nada personal, entre otras. También formó parte de las series Capadocia, Aquí en la tierra e Historia de mujeres. Su último trabajo fue la serie Triada.

