Muere la actriz mexicana Marina Herrera Aragón El pasado 16 de febrero de 2023, falleció Marina Herrera Aragón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 16 de febrero de 2023, falleció Marina Herrera Aragón. Si bien no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte, se sabe que la actriz mexicana tenía 95 años. Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la muerte de una de las figuras del cine y teatro mexicano de los años 50. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Marina Herrera Aragón, Marilú, La muñequita que canta", mencionó la ANDA en su cuenta de Twitter. "Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz". También, el gobierno de San Luis Potosí, México, de donde era originaria, a través de su Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, se pronunció ante el deceso de esta famosa. "En la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí lamentamos el fallecimiento de la potosina Marina Herrera Aragón (1927-2023), conocida como Marilú, La muñequita que canta. Actriz y cantante de la Época de Oro", escribió en la misma red social. "A su familia y amistades, nuestro consuelo y abrazo". Marina Herrera Aragón Credit: Asociación Nacional de Actores SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El apodo de Marilú, La muñequita que canta, fue su propia invención. Según dio a conocer el programa La Música de Nuestro México perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la cantante estaba en una gira de trabajo y vio una tienda de ropa que llevaba por nombre "Marilú" y decidió tomarlo para ella. Marina Herrera Aragón nació el 18 de julio de 1927 en Cárdenas. Inicia una carrera musical en 1941, cuando llegó a la Ciudad de México tras la muerte de su padre. Gracias a su voz privilegiada, logró interpretar boleros y tangos. Posteriormente, ingresó al cine donde debutó en la película La liga de las naciones sumando una docena de filmes. También ofreció diversos espectáculos musicales.

