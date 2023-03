Muere la actriz Laura Gómez-Lacueva a los 48 años tras una larga enfermedad La actriz española de éxitos televisivos y cinematográficos deja de luto los escenarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace menos de dos semanas, Laura Gómez-Lacueva anunciaba feliz su nuevo proyecto en las tablas, la obra de teatro, Escarbar en la luz. No había parado de trabajar y participar en papeles y propuestas actorales que la mantenían feliz e imparable. Por eso, la noticia de su fallecimiento ha dejado a todos desolados. La actriz española partía a los 48 años después de una larga enfermedad. Compañeros del medios, conocidos y sus fans de tantos años, la dedicaban emotivos mensajes, todavía incrédulos de su partida. Laura Gómez-Lacueva Laura Gómez-Lacueva | Credit: IG/Laura Gómez-Lacueva "Consternados, enviamos un abrazo a su familia, amigos y a las miles de personas que la admiraban y seguían cada sábado en Oregón TV", escribieron en Twitter desde el programa de humor en el que trabajaba de la televisión aragonesa, en España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Laura la avalan múltiples trabajos cinematográficos, teatrales y televisivos. Es en la pequeña pantalla donde destacó por su colaboración en series tan exitosas como La que se avecina o El Pueblo, entre otras muchas. "Nuestra querida Laura Gómez-Lacueva nos ha dejado esta madrugada. Se nos ha ido un ser humano maravilloso; gracias por todo, cariño. Muchas gracias por todas las nuestras de cariño que hemos recibido. ¡Cuánto se la ha querido! Siempre estarás con nosotros, ¡vuela alto!", la despedían desde su oficina de representación, Nara Talent.

