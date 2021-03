Close

Muere la primera actriz mexicana Isela Vega a los 81 años La familia y Televisa Espectáculos confirmaban el fallecimiento de la intérprete de La casa de las flores a través de un comunicado en redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los escenarios y sets de rodaje se visten de luto tras el fallecimiento de una de sus grandes: Isela Vega. La actriz mexicana ha muerto a los 81 años de edad tal y como confirmaba su familia en un sentido mensaje. "Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tu corazón navega y tu alma ahora descansa. Estoy segura que pronto nos volveremos a ver. Te amo aquí y allá. Dejas tu legado con nosotros. Honraré tu vida el resto de mis día", escribía Brenda Vega, sobrina de la primera dama de la actuación. Un mensaje del que inmediatamente se hizo eco Televisa Espectáculos para confirmar la triste noticia de esta pérdida. La histrión original de Sonora deja a sus espaldas más de un centenar de producciones entre series y películas. Ejerció no solo como actriz sino también como productora, guionista e incluso directora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de admirada por sus trabajos como actriz, fue una adelantada a su época al convertirse en la primera mujer latina en aparecer en la versión norteamericana de la revista Playboy, en 1974. Estuvo activa hasta casi sus últimos días participando en la serie de Netflix La casa de las flores y, anteriormente, en las telenovelas de Pedro Damián, Muchacha italiana viene a casarse y Like, así como en la película Cindy la Regia. Desafortunadamente su actividad se vio interrumpida tras sufrir un cáncer que le arrebató la vida, según informaron el Heraldo de México y El Universal. Image zoom Credit: Mezcalent Deja un valioso legado de arte que permanecerá vivo por siempre. QEPD.

Muere la primera actriz mexicana Isela Vega a los 81 años

