Fallece la primera actriz Gladys Cáceres: "Descansa en Paz, guerrera" La intérprete de títulos como Ángel rebelde y El amor no tiene precio partía a los 97 años dejando una carrera impecable y un legado lleno de amor a su familia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi un siglo de vida y un sinfín de trabajos actorales, la primera actriz Gladys Cáceres fallecía a los 97 años. Con profundo pesar, así lo anunciaba su hijo Vicente Passariello en las redes sociales. El escritor acompañó su emotivo texto a un video que recorre la impecable carrera de la intérprete cubano-venezolana. "Sobre todas las cosas mi amada mamá, nos queda la satisfacción de haber dado todo y más. Vuela alto primera actriz, madre, abuela... Dios tendrá ahora la oportunidad de disfrutar de tu arte", escribió emocionado. Luchadora nata en la vida y en el escenario, regaló a su público papeles inolvidables en telenovelas que ya son historia del género, como La dama de Rosa, Leonela y Raquel. Pero también hizo vibrar al público en títulos más contemporáneos como Ángel Rebelde o El amor no tiene precio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su casa, donde más plena se sentía, era el teatro, de ahí que la llamaran 'La dama del teatro'. Sobre las tablas participó en obras como Orinoco, Soliloquio en negro tenaz o A 2.50 la Cuba Libre, siendo esta última interpretada en Nueva York. Televisión, teatro, radio, cine, Gladys, nada se le resistía esa mujer valiente que salía de su natal Cuba para crear carrera en Venezuela y posteriormente el resto del mundo. Sin duda, una inspiración para muchas mujeres. Hoy su legado es un ejemplo de vida y logros. Buen viaje, dama.

