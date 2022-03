Muere la actriz Farrah Forke a sus 54 años. Los detalles. La actriz Farrah Forke —quien actuó en series como Wings, Party of Five y Fantasy Island— falleció a sus 54 años. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Farrah Forke Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images La actriz Farrah Forke murió a sus 54 años. Una amiga cerca de la actriz confirmó a PEOPLE que la estrella estadounidense murió en su hogar en Texas el 25 de febrero. Forke había estado batallando contra el cáncer durante varios años y estuvo rodeada de seres queridos antes de morir. Los familiares y amigos cercanos de la actriz la despidieron en una ceremonia privada. En vez de mandar flores, la familia de la actriz pide que se hagan donaciones a la Sociedad Americana Contra el Cáncer o alguna otra organización sin fines de lucro. Forke nació en Corpus Christi, Texas, en 1968. Su debut como actriz fue en una producción local de The Rocky Horror Picture Show. Luego se mudó a la ciudad de Nueva York, donde estudió teatro y cine en el prestigioso instituto de Lee Strasberg. Su debut en televisión fue en 1991 en Brain Twisters. Luego interpretó memorables personajes en series como Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Party of Five y Fantasy Island, además de obtener roles estelares en Dweebs y Mr. Rhodes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Farrah Forke - 'Wings' film stills - 1994 Credit: Snap/Shutterstock Su personaje más popular es el de la piloto Alex Lambert en la serie Wings. Después de su muerte, el actor Steven Weber —quien interpretaba a su pareja amorosa en la serie Wings— le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. "Ella era tan fuerte, divertida, bella y centrada como su personaje de Alex en Wings". Forke dejó su carrera como actriz para criar a sus gemelos Chuck y Wit. Su último rol fue en Justice League Unlimited en el 2005. Que en paz descanse.

