Encuentran muerta a una actriz de la película Frozen La actriz japonesa Sayaka Kanda fue hallada muerta en un hotel en el que se hospedaba. La causa de su fallecimiento todavía no ha sido esclarecida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sayaka Kanda Sayaka Kanda | Credit: Jun Sato/WireImage La actriz japonesa Sayaka Kanda fue hallada muerta en un hotel donde se hospedaba en Japón, por causas que todavía se desconocen. Kanda, de 35 años, es conocida por sus papeles de doblaje en Idoly Pride, Star Blazers 2202 y Convenience Store Boyfriends, además de dar voz a Anna en la versión japonesa de Frozen, entre otros. El director ejecutivo de Robe Co., Kamaichi Mitsuhisa, emitió un comunicado en el que anunciaba el fallecimiento de la joven actriz, de la que dijo que "murió repentinamente". El suceso tuvo lugar el pasado sábado, día en que Kanda fue encontrada inconsciente alrededor de la 1 p.m. en un espacio al aire libre en el hotel de Saporo en el que se hospedaba, de acuerdo con la agencia de noticias Kyodo. De acuerdo a esa fuente, los representantes de la actriz creen que se cayó de su habitación en el piso 14 del hotel de 22 pisos. Según la información difundida, la cantante falleció luego de ser trasladada al hospital. Mitsuhisa dijo que aún se está llevando a cabo una investigación sobre su muerte, la cual la policía investiga como un "probable suicidio", aunque no se descarta otra posibilidad. Al momento de su muerte, Kanda actuaba en el musical My Fair Lady y estaba previsto que apareciera en la próxima producción de Galaxy Express 999 en abril del año que viene.

