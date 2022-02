Muere actriz de doblaje Mónica Villaseñor La mexicana dio vida a una extensa lista de personajes de populares series de dibujos animados y fue la voz de Brooke Windham en la icónica cinta ‘Legalmente rubia’. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del doblaje mexicano está de luto tras la repentina muerte de la emblemática actriz Mónica Villaseñor, de 55 años, la mañana de este miércoles. Su colega, la directora y actriz de doblaje Rossy Aguirre, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Extiende tus alas amiga. Te extrañaré muchísimo", escribió junto a una imagen de los personajes a los que Villaseñor dio voz. Por el momento, se desconoce la causa de su muerte, pero su colega y amigo René García, reveló que el año pasado tuvo que abandonar su papel en "Shaman King", para Netflix, debido a que se encontraba dedicada de salud. Desde entonces, la actriz no retomó su carrera, de acuerdo a la prensa mexicana. "Mónica se encuentra en un muy delicado estado de salud. Yo hablé personalmente con ella y decidimos que hay prioridades. La salud siempre primero", informó García en agosto del 2021. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus colegas se han unido al sentido pesar de sus familiares y amigos. "Tengo el corazón muy apachurrado… mi Mony, amiga, sé que ahora ya no te duele nada, que ya estás mucho mejor y que estás feliz por reencontrarte con Héctor, pero tu partida nos deja un hueco enorme. Te vamos a extrañar", expresó el actor Lalo Garza. Mónica Miranda era viuda del también actor de doblaje y locutor mexicano Héctor Miranda, quien falleciera el 3 de junio de 2018, a los 57 años, por un infarto agudo de miocardio. Durante su carrera, la actriz dio vida a innumerables personajes en series como "Sakura Card Captors", "Super Fortaleza Espacial: Macross", "La Saga de Hades", "Los Caballeros del Zodiáco" y cintas como "Street Fighter II", "Legalmente Rubia", "Corazón de Caballero" y "Carmen Sandiego". Descanse en paz.

