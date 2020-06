Muere la legendaria actriz y cantante cubana Rosita Fornés La legendaria vedette cubana Rosita Fornés ha fallecido en Miami a los 97 años. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rosita Fornés falleció el 10 de junio en Miami por complicaciones respiratorias. La legendaria vedette cubana tenía 97 años. “Murió tranquila y rodeada de sus seres queridos. Fue una mujer excelente en todo el sentido de la palabra”, dijo su hija, Rosa María Medel, al diario El Nuevo Herald. “Su altruismo y su bondad eran incomparables. Pero lo más importante es que a lo largo de su vida se dedicó a hacer feliz a los demás. Ese fue su gran compromiso cada vez que salía al escenario”. Image zoom Newscom La actriz y cantante nació en Nueva York el 11 de febrero de 1923, pero se sentía orgullosamente cubana. Era hija de padres españoles y se nacionalizó como cubana después de que su familia emigrara a la isla. En sus últimos años, vivió entre La Habana y Miami. Su última voluntad fue que llevaran sus restos a Cuba, donde descansan los restos de su madre y su esposo, el actor Armando Bianchi. La actriz deja atrás a su hija, dos nietos, cuatro bisnietos y dos hermanos, reporta El Nuevo Herald. Image zoom Rosita Fornés Hector Gabino/El Nuevo Herald/Newscom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La deslumbrante rubia —cuyo verdadero nombre era Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia— brilló en el cine, el teatro, la televisión y la radio, alcanzando la fama internacional. En sus ocho décadas de trayectoria, actuó junto con luminarias como Mario Moreno, Cantinflas, Libertad Lamarque y Sarita Montiel. Entre sus más memorables películas figuran: Se permuta, Papeles secundarios, Tintán en La Habana y Hotel Tropical. Fornés formó parte de la época de oro del cine mexicano, actuando en clásicos como Deseo, del can can al mambo y Cara sucia (junto con su primer esposo, el actor mexicano Manuel Medel). Inolvidables también fueron sus actuaciones en la opereta La viuda alegre y la zarzuela Luisa Fernanda. Sus familiares y seres queridos podrán darle un último adiós en Miami. Los servicios fúnebres de Rosita Fornés se realizarán el viernes 12 de junio de 6 p. m. a 12 a. m. en la funeraria Auxiliadora (6871 Bird Road). Que en paz descanse.

