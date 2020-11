Close

Salió a 'comprar cigarros' y no regresó: hallan muerta a reconocida actriz en Miami El cuerpo de Broselianda Hernández, de 56 años, fue encontrado en una playa de Miami: sus familiares se preocuparon cuando no regresó. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo del espectáculo se encuentra de luto ante el inesperado y repentino fallecimiento de la actriz Broselianda Hernández Boudet, de 56 años. El cuerpo sin vida de la reconocida actriz nacida en Cuba fue encontrado hacia las 6:30 a.m. de este miércoles cuando uno de los residentes de la zona lo descubrió en el estrecho de una playa de Miami Beach ubicado entre la calle 77 y la Avenida Collins. "Intenté rescatarla, pero desafortunadamente estaba muerta", exclamó Marcos Carbono una de las personas que al parecer se percataron de la presencia del cuerpo, en declaraciones hechas a Telemundo 51, en Miami. Jorge Enrique Fernández, cuñado de la fallecida, reveló que los familiares comenzaron a preocuparse cuando ella salió de casa la noche del martes a comprar cigarros y no regresara. Al intentar llamarla a su teléfono no respondió y fue solo hasta la mañana del miércoles que recibieron la terrible noticia del hallazgo de su cuerpo. Image zoom Credit: Instagram Image zoom Broselianda Hernández | Credit: Instagram Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, envió un mensaje de condolencias a la familia por medio de un tuit: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imágenes aéreas captadas por la mencionada cadena televisiva mostraban a la policía y a rescatistas mientras realizaban sus labores para remover el cuerpo. Según se explica se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. De acuerdo con el sitio 14ymedio, en Cuba, la actriz nació en La Habana en 1964. Su exitosa carrera abarcó proyectos en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Entre sus proyectos destacan la película Las profecías de Amanda (1999) y más recientemente José Martí: el ojo del canario (2010). La sobreviven sus padres -el padre vive en Cuba y la madre en Santa Mónica, California-, así como su hija Sofía, residente en Miami Beach. Que en paz descanse.

