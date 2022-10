Muere la actriz española Beatriz Álvarez-Guerra a los 28 años en trágicas circunstancias La actriz y productora teatral española Beatriz Álvarez-Guerra se encontraba de vacaciones junto a su pareja cuando pereció. Su novio enfrenta cargos por delitos contra la seguridad viaria y homicidio imprudente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del entretenimiento en España está de luto tras la inesperada muerte de la joven actriz Beatriz Álvarez-Guerra, que falleció en un trágico accidente automovilístico. Tenía 28 años. La Unión de Actores y Actrices españoles dio a conocer la noticia este jueves en su cuenta de Twitter. "Muere la actriz Beatriz Alvarez-Guerra a los 28 años en un accidente de coche. Desde la Unión de Actores y Actrices, nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz", escribió la entidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beatriz Álvarez-Guerra Beatriz Álvarez-Guerra | Credit: YOUTUBE/Beatriz Álvarez-Guerra De acuerdo a la prensa española, la joven se encontraba de vacaciones junto a su pareja por la pintoresca provincia gallega de Pontevedra cuando ocurrió el trágico suceso. Aparentemente, el auto en el que viajaba la pareja se salió de la carretera en un tramo de curvas y se precipitó a un río. La actriz se hundió en las frías aguas sin poder ser rescatada por su novio y por otros conductores, que se tiraron al río para tratar sin éxito de liberarla, reportó el diario El Mundo. Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar que Álvarez-Guerra había fallecido ahogada dentro del vehículo. Su novio, de 24 años y que pudo escapar casi ileso, fue arrestado acusado de un delito contra la seguridad viaria y otro de homicidio imprudente por conducir sin licencia. La hipótesis que se baraja, según el rotativo, es que perdió el control del auto. Actualmente se encuentra en libertad con cargos. La actriz participó en series como Anclados y los cortometrajes Los inocentes y El tiempo. Además, resaltaba en el ámbito teatral de su país y era una destacada productora y escritora.

