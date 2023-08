Muere la actriz Arleen Sorkin, la voz original de Harley Quinn en Batman: The animated Series La veterana actriz fallecía a los 67 años. Acarreaba varios problemas de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del cine, la animación y en concreto, el universo de Batman, se visten de luto ante el fallecimiento de una de sus grandes figuras. La actriz Arleen Sorkin, encargada de poner voz a la primera versión del personaje Harley Quinn, moría a los 67 años. Los problemas de salud que arrastraba fueron la causa que la obligó a alejarse de sus proyectos profesionales hace unos años. Arleen le dio voz por primera vez a Harley en 1992 en Batman: the Animated Series, en 1992. Solo iba a ser una colaboración, pero llegó tanto al público, que fue la encargada de seguir al lado de este personaje en varios videojuegos y películas. Arleen Sorkin Arleen Sorkin | Credit: (Photo by Joe Kohen/WireImage) Amigos y colegas del medio se han asomado a las redes sociales para darle el último adiós con cálidas palabras hacia su persona y, especialmente, a su entrega en el trabajo. "Devastado tras conocer la pérdida de nuestra Arleen Sorkin. No solo de un increíble talento, sino una persona maravillosa. Agradecido de haber trabajado con ella y, especialmente, de haber sido su amigo", escribió en un tuit su compañero, Mark Hamill, quien se encargó del personaje de Joker. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el co-presidente de DC Studios, James Gunn, le dedicó unas palabras en Instagram: "Descansa en paz, Arleen Sorkin, la increíblemente talentosa voz original de Harley Quinn, que ayudó a crear el personaje que muchos de nosotros amamos. Amor para su familia y amigos". Entre sus créditos actorales caben destacar Open House, Dream On, Ted & Venus, I Don't Buy Kisses Anymore y Frasier. Ademas, fue copresentadora de America's Funniest People junto a Dave Coulier, y guionista y productora en shows como How to Marry a Billionaire y Fired Up. Descanse en Paz.

