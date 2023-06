Muere "inesperadamente" la multimillonaria actriz Anna Shay a los 62 años La estrella de telerealidad estacó por su participación en el reality Bling Empire. Aquí lo que se sabe hasta el momento de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere Annay Shay Credit: Michael Buckner/Getty Images for The George Lopez Foundation La multimillonaria actriz Anna Shay ha muerto de forma inesperada a sus 62 años. Así lo ha confirmado PEOPLE este lunes publicando un mensaje de la familia de la heredera cuya fortuna se estima en unos $600 millones de dólares. "Nos duele profundamente anunciar que Anna Shay, una amorosa madre, abuela estrella carismática y nuestro rayo de sol más brillante ha fallecido a la edad temprana de 62 años a causa de un infarto", se dijo por medio de dicho mensaje. "Anna nos enseñó lecciones muchas de vida sobre cómo no tomarnos las cosas tan a pecho y disfrutar lo bueno de la vida. Echaremos de menos su impacto en nuestras vidas pero nunca lo olvidaremos", finaliza el mensaje. Shay estelarizó el reality Bling Empire (Netflix) que debutó en 2021 convirtiéndose rápidamente en un favorito de los fans. En dicho show uno de sus concursantes afirmó que la actriz era de origen japonés y ruso y que era "súper rica". Anna Shay con el comediante mexicoamericano George López en el 2015 durante un evento caritativo celebrado en Los Ángeles, CA.: Anna Shay George Lopez Credit: Michael Buckner/Getty Images for The George Lopez Foundation SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fortuna de Shay ronda los $600 millones de dólares según algunos cálculos. Y aunque por ahí corría el rumor de que dichos millones provenían de la venta de armas, ella negó dicha versión a PEOPLE. De acuerdo a la cadena NBC el padre de la fallecida fue el fundador de Pacific Architects and Engineers, una empresa que ofrecía servicios de defensa al gobierno desde la década de los años sesenta.

