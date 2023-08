Fallece la reconocida actriz de telenovelas Angélica Arenas La intérprete de títulos como La Usurpadora y Gata Salvaje moría en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la televisión y las telenovelas ha sufrido otra pérdida. La primera actriz Angélica Arenas fallecía a los 85 años en el Jackson Memorial Hospital, en Miami, donde estaba ingresada por leucemia. Fue el espacio Íconos rotos y también el periodista Néstor Luis Llabanero, quienes primeramente dieron a conocer la noticia en redes. Angélica Arenas Angélica Arenas y Gaby Spanic trabajaron juntas en La Usurpadora | Credit: Facebook Angélica Arenas Su extensa carrera actoral queda reflejada en sus múltiples apariciones en telenovelas de gran éxito internacional como La usurpadora, La muerte de Pancho Villa, La heredera, Las Amazonas, Pasionaria, La mujer prohibida, Gata salvaje o Inocente de ti, entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz venezolana estudió en la entonces reconocida Escuela de Arte Dramático Juana Sujo, para después viajar por el mundo, concretamente España, y hacerse como actriz. Su regreso a Venezuela la catapultó con una larga carrera en teatro y televisión. Sus últimos años fueron entre Miami e Inglaterra donde pasaba largas temporadas con su hijo. En 2022 culminó sus memorias, La Aventura de Vivir, donde plasma toda una vida como actriz. Descanse En Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece la reconocida actriz de telenovelas Angélica Arenas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.