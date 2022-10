Muere la actriz Angela Lansbury, estrella del cine, la televisión y el teatro La actriz, nacida en Londres, se hizo mundialmente famosa por su rol protagónico en la serie de suspenso Murder, She Wrote. Angela Lansbury falleció a sus 96 años. Así la recuerdan sus seres queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angela Lansbury Credit: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images La actriz Angela Lansbury falleció a sus 96 años. Nacida en Londres, se hizo mundialmente famosa con su papel de la novelista Jessica Fletcher en la serie de suspenso Murder, She Wrote de CBS. "Con tristeza, los hijos de la dama Angela Lansbury anuncian que su madre murió en paz mientras dormía en su casa de Los Ángeles hoy martes, 11 de octubre, a la 1:30 p.m., solo cinco días antes de su cumpleaños 97", expresó la familia en un mensaje obtenido por PEOPLE. Lansbury es madre de Anthony, Deirdre y David, y abuela de tres nietos (Peter, Katherine y Ian). La actriz también tiene cinco bisnietos, y a su hermano, el productor Edgar Lansbury. Su esposo Peter Shaw, con quien estuvo casada 53 años, murió antes que ella. La familia está preparando una despedida especial. Es la voz de la Señora Potts en la película animada La bella y la bestia. También brilló en Broadway en el musical Mame. Su debut en el cine fue a los 17 años, en la película Gaslight, nominada al Óscar, junto a Ingrid Bergman y Charles Boyer. Otra joya del cine en la que actuó es The Picture of Dorian Gray. Su madre, Moyna MacGill, nacida en Irlanda, también fue actriz, y su padre Edgar Lansbury, fue un comerciante de madera. Su madre —quien se mudó a California con sus hijos— ayudó a su hija a conseguir una audición en MGM, y el resto es historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angela Lansbury stars as mystery writer Jessica Fletcher on "Murder, She Wrote" Credit: CBS via Getty Images Otro memorable personaje fue el de la madre de Elvis Presley en la película Blue Hawaii. También fue nominada al Óscar por su papel de la monstruosa madre de Laurence Harvey en la película The Manchurian Candidate. La actriz obtuvo 12 nominaciones al Emmy por la serie Murder, She Wrote. La reina Isabel II la invitó al castillo de Windsor en el 2014, cuando le otorgó el título de dama. También ganó varios premios Tony, incluyendo un premio especial a su trayectoria en el teatro. Entre sus más recientes actuaciones están la serie Little Women de PBS, y la película Mary Poppins Returns, junto a Lin-Manuel Miranda, en el 2018. Que en paz descanse.

