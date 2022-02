Fallece el famoso actor Xavier Marc tras arrojarse al vacío Érika Buenfi, Victoria Ruffo, las celebridades lloran la pérdida del prolífico actor, pionero de las telenovelas. Estos son los detalles de su trágica muerte. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana una triste noticia sacudió el mundo de la farándula al darse a conocer la noticia de la muerte del icónico actor Xavier Marc, pionero de las telenovelas, en lo que muchos medios se atreven a señalar ya como un suicidio. Así anunciaba ayer sábado, día 19 de febrero, la Asociación Nacional de Actores de México (ANDI) la sensible muerte del histrión de Amarte es mi pecado a los 74 años: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Xavier Marc. Actor, director y docente mexicano, con una amplia trayectoria de televisión". El comunicado señaló que había participado en producciones como Amor sin maquillaje, Barrera de amor, Barata de primavera, María Belén, El amor no tiene color, El niño que vino del mar, etc. y envió su más sentido pésame a familiares y amigos. Laura Zapata dio más detalles de su muerte en su cuenta de Twitter. "El actor Xavier Marc terminó con su vida. Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía Igual estaremos con Dios", escribió sobre un pequeño clip donde podía verse a una paloma blanca echar el vuelo. Laura Zapata Xavier Marc Credit: Twitter Laura Zapata Xavier Marc Credit: KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su compañera de reparto, Érika Buenfil, quiso recordar a su colega con una foto y unas manitas en oración: "Descanse en paz". Erika Buenfil Xavier Marc Credit: Twitter Erika Buenfil Jorge Ortiz de Pinedo reveló en su cuenta de Twitter que el actor: "Estaba muy enfermo, problemas de columna que le provocaban terribles dolores y principio de leucemia que afectaba ya sus funciones vitales", detalló. Victoria Ruffo Xavier Marc Credit: Twitter Victoria Ruffo La plataforma de López-Dóriga, reveló que el reportero Carlos Jiménez contó que Xavier Marc se habría tirado desde un sexto piso en la colonia Rincón del Bosque en la ciudad de México. Los servicios de emergencia lo encontraron en una azotea vecina, aunque ya nada pudieron hacer por salvar su vida. Fallecería momentos después. Descanse en paz.

