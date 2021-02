Close

Triste pérdida para el mundo de la escena y las telenovelas El actor venezolano Luis Malavé no pudo superar el cáncer de faringe que sufría y del que fue operado hace unos meses. Sus compañeros le dieron su último adiós. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque hoy en día las telenovelas son casi películas con efectos especiales en las que no falta de nada, no se deben olvidar los orígenes de este género que hace las delicias del espectador. Luis Malavé Mexicano, uno de esos actores que saboreó los momentos cumbre de las novelas y del teatro en su país natal, Venezuela, se marchaba este jueves debido a un cáncer de faringe contra el que llevaba tiempo luchando. Fue uno de los intérpretes de la exitosa serie Inés Duarte secretaria, protagonizada por Víctor Cámara y la primera actriz, Amanda Gutiérrez. Aunque tuvo su posterior remake en México con Secretos del alma, la original de Alicia Barros de 1990 recorrió el mundo con una acogida colosal que además fue traducida a varias decenas de idiomas. Malavé, también director de teatro, padecía de graves problemas de salud por los que sus compatriotas, compañeros y amigos pidieron a finales del 2020 a través del movimiento Artistas unidos. Se le abrió un perfil en GoFundMe con el fin de recaudar fondos y poder hacer frente a los gastos de una cirugía. Después de una primera intervención, era necesario hacer una segunda y así informaron desde la agrupación. A ello había que sumarle los gastos del tratamiento y los insumos de después de la operación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La situación actual en Venezuela hizo que sus seres más allegados se volcaran con él y pidieran ayuda. Desafortunadamente, el primer actor y director no pudo resistir y fallecía el 25 de febrero. Amanda Gutiérrez, su compañera en Inés Duarte secretaria y cuyo personaje tuvo cómplices charlas en la serie le despedía con unas preciosas palabras en su perfil de Instagram. "¡Luchó como los buenos! Excelente actor, bello ser humano, un caballero, Luis querido, fue un gran placer conocerte y trabajar contigo, DEP amigo", le dedicó emocionada. Deja un legado lleno de arte que marcó una época dorada e inolvidable en su país y en el mundo. Buen viaje y gracias por tanto.

