El actor y cantante venezolano Daniel Alvarado perdió la vida a sus 70 años luego de sufrir un accidente en casa. Según informó la periodista Carmela Longo en su cuenta de Twitter, el artista se cayó de una escalera en horas de la mañana del miércoles y se golpeó la cabeza. La noticia fue confirmada por la familia de Alvarado a través de un comunicado en el que agradecieron el apoyo del público en estos momentos. También pidieron tiempo y respeto para poder vivir su duelo en la intimidad. "Queremos agradecer a todo el pueblo venezolano por el amor profesado. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradecemos la consideración que siempre ha acompañado a nuestra familia. Hoy el cielo se llena de gaita, de arte y de sentir zuliano por la llegada del Negrito Fullero. Gracias, por tanto", dice el comunicado emitido por la familia. Varias celebridades se han pronunciado sobre la sorpresiva muerte del actor, entre ellos Marjorie de Sousa y la novia de Nacho, Melany Mille. Mille usó sus redes para enviarle el pésame a la hija del cantante, Daniela Alvarado. "Fuiste un gran maestro para mí, te doy las gracias por todo lo que me enseñaste, siempre pendiente, siempre ayudándome, enseñándome todo lo que podías, nos reíamos a carcajadas. Esto duele mucho mi querido Daniel siempre te recordaré con todo mi amor, así como todo tu público. Dios te regale infinita luz y nosotros acá te seguiremos aplaudiendo. Cómo se te va a extrañar", escribió De Sousa en su cuenta de Instagram donde compartió un video junto a su amigo. Con más de 90 telenovelas y unas 30 obras de teatro en su haber, el desaparecido actor y cantante gozó de las mieles del éxito profesional. Estuvo casado dos veces con la también actriz Carmen Julia Álvarez y tuvo cuatro hijos con ella: José Daniel, Luis, Daniela y Carlos Daniel. En 1998, se casó con Emma Rabbe, con quien tuvo tres hijos: Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel, según el diario venezolano El Nacional.

