Muere el actor de famosas telenovelas, Manuel Escolano El que fuera figura de títulos como Kassandra y Tres mujeres, fallecía a los 75 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue uno de los rostros más apuestos y queridos de la televisión venezolana. Manuel Escolano, de 75 años, dejaba de luto a su público tras darse a conocer su fallecimiento este 10 de agosto. Era la reconocida actriz Mimi Lazo, amiga y compañera de varias telenovelas, quien daba a conocer la noticia a través de sus redes. "Ay mi doctor Marco Aurelio, mi belleza de amigo y actor Manuel Escolano nos dejó hoy. Siempre siempre te recordaré. Buen viaje Manuel querido", escribió junto a una escena de la exitosa telenovela de Venevisión, Voltea pa' que te enamores. Manuel Escolano Manuel Escolano | Credit: Redes Sociales El actor español desarrolló una gran parte de su carrera en Venezuela, país que le acogió y aplaudió su talento en títulos como Los Secretos de Lucía, Stella (1977) Kassandra, Tres mujeres, Lo que no se persona y Si me miran tus ojos, entre otras. Fue su protagónico en El retrato de un canalla, junto a la primera actriz Alba Roversi, lo que lo posicionó entre uno de los más queridos y respetados en la televisión del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista también le dejó unas bonitas palabras en las redes. "Mi querido Manuel, descansa en Paz. Supiste vivir tan libremente, tan tú, tan espontáneo, tan sin rollo y buena onda. Así seguirás estando en mi memoria. Qué suerte tuve al tenerte a mi lado en tantos momentos y tantos proyectos; qué divertido era escuchar los pasajes únicos de tu vida y qué honor que me los contaras. Gran pana, gran compañero de trabajo, gran tipo; distinto, único y ¡bello! ¡Te quiero siempre!", escribió Roversi. A ella se unieron otros artistas y colegas quienes destacaron su talento y su compañerismo en las tablas. La causa de su muerte no ha sido dada y se mantiene en la intimidad de los suyos. Descanse en Paz.

