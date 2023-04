Muere el actor canadiense Saint Van Colucci tras someterse a 12 cirugías estéticas, tenia 22 años La obsesión del actor Saint Van Colucci lo llevó a perder la vida siendo aún muy joven, aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de abril de 2023, se dio a conocer el fallecimiento de Saint Van Colucci en Corea del Sur. El actor de origen portugués-canadiense tenía una obsesión por parecerse a Jimin integrante del grupo BTS; por ello, en 2019, se mudó a dicho país para someterse a diversas cirugías estéticas con las que pretendía cumplir su sueño. Tras 12 procedimientos de este tipo, tuvo una complicación en uno de los implantes de mandíbula que le pusieron en 2022, según mencionó su publirrelacionista Erik Blake. "Es muy trágico y desafortunado", mencionó Blake al medio Daily Mail. "Estaba muy inseguro acerca de su apariencia. Tenía una mandíbula y una barbilla muy cuadradas y no le gustaba la forma porque pensaba que era demasiado ancha y quería una forma de 'V', la forma que tienen muchos asiáticos". Este hombre también reveló que el famoso desarrolló una infección que obligó a que lo intubaran, aunque murió horas después. 12 cirugías tales como implantes, estiramiento facial, rinoplastia, levantamiento de ojos y cejas; reducción de labios y otras cirugías menores por las que gastó más de 200 mil dólares, aproximadamente. Además de otros tratamientos estéticos que lograrán su objetivo de parecerse a Jimin. Saint Van Colucci Saint Van Colucci SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saint Von Colucci nació el 28 de diciembre del 2000 en Quebec, Canadá. Su interés por el mundo artístico comenzó a temprana edad e inició una carrera como modelo infantil en su país a natal. Tiempo después, se fue a vivir a Estados Unidos, donde estudió un curso de producción musical en el Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. Su último trabajo fue en la serie Pretty lies, donde interpretaba a un estudiante extranjero; esta producción se estrenará próximamente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor canadiense Saint Van Colucci tras someterse a 12 cirugías estéticas, tenia 22 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.