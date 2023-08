Muere el actor Ron Cephas Jones a los 66 años Allegados al protagonista de la serie This is us confirmaron la triste noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que fuera conocido y querido por su exitoso papel de William Hill en la serie, This Is Us, Ron Cephas Jones, ha fallecido a los 66 años. Allegados al actor confirmaron su muerte a la revista PEOPLE este sábado. "Amado y premiado actor Ron Cephas Jones ha muerto a los 66 años debido a una larga enfermedad pulmonar", informaron. También destacaron sus cualidades como ser humano y su entrega actoral a sus proyectos y a su amado público. Ron Cephas Jones Fallece el actor Ron Cephas Jones | Credit: (Photo by Rachel Luna/WireImage) "A traves del curso de su carrera, su calidez, su belleza, su generosidad, su amabilidad y gran corazón fueron sentidos por todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerle", lee parte del comunidado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Empezó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por los escenarios estuvo presente durante toda su carrera, incluyendo su reciente nominación al Tony y el premio Drama Desk obtenido por su actuación en el papel en la obra Clyde, de Broadway", prosigue. El escrito destaca su belleza interior y de alma que enamoró a la audiencia y a sus seres queridos. "Le sobrevive su hija Jasmine Cephas Jones", concluye el comunicado. Su papel en This Is Us como William Hill, el padre biológico de Randall Pearson, le hizo ganador de dos premios Emmy, uno en 2018 y otro en 2020. Ese mismo año, su hija Jasmine, de 34 años, también obtuvo este galardón, siendo la primera vez que un padre y una hija lograban este reconocimiento el mismo año. Los escenarios y la televisión le despiden con agradecimiento por tantos años de entrega y personajes que vivirán por siempre en los corazones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor Ron Cephas Jones a los 66 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.