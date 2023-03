Muere el actor Robert Blake, quien fuera absuelto del caso de asesinato de su mujer La estrella infantil, juzgada y finalmente exculpada de la muerte de su segunda esposa, estuvo acompañado de su familia en el momento de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor de cine y televisión, Robert Blake, en su día absuelto por el asesinato de su esposa, Bonny Lee Bakley, ha fallecido a los 89 años. Su sobrina Noreen Austin ha sido la encargada de dar a conocer la noticia de su fallecimiento este jueves, y la causa del deceso: una cardiopatía. En un comunicado a la revista PEOPLE, informó que el artista partió rodeado de su familia en su casa de Los Ángeles. Su vida actoral estuvo repleta de éxitos que arrancaron durante su etapa de niño en la serie de películas de comedia Our gang, cuando apenas tenía 5 años. Más tarde prosiguió participando en varios roles televisivos y dio el salto al cine con la cinta nominada al Oscar, In Cold Blood, de 1967. Robert Blake Fallece el actor Robert Blake | Credit: (Photo by CBS via Getty Images) Los 70 fue una década de múltiples apariciones de Blake en series varias, siendo Baretta y su papel de detective en ella, uno de sus trabajos más destacados que le llevó a su primera nominación al Emmy. Mientras su vida laboral ascendía hasta lo más alto, su vida personal fue testigo de un gran escándalo al ser arrestado y, posteriormente, liberado tras el asesinato a tiros de su segunda esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bakley, una madre de 4 hijos, fue disparada en mayo del 2001, en el interior del coche de Blake, aparcado cerca de un restaurante italiano donde la pareja acababa de cenar, cerca de su casa. El actor le dijo a las autoridades entonces que dejó a su esposa sola mientras él regresó al bar para reclamar una pistola que, aseguró, se le había caído de su vestimenta. Un arma que, según la investigación policial, no fue la que disparó a la víctima. Robert Blake Robert Blake | Credit: (Photo by Stephen Shugerman/Getty Images) Durante el juicio dos hombres dieron su testimonio como testigos alegando que Blake había intentado contratarles como asesinos a sueldo. No hubo testigos, ni sangre ni rastro de ADN que vinculara a Blake con el crimen, así que fue absuelto.

