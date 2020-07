Murió el actor Raymundo Capetillo tras varios días hospitalizado por coronavirus El primer actor mexicano de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y Rosa salvaje perdió la vida este domingo a los 76 años por complicaciones derivadas de la Covid-19. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El primer actor mexicano Raymundo Capetillo, conocido por haber participado en un sinfín de exitosas telenovelas de Televisa como Amor bravío (2012), El manantial (2001), Soñadoras (1998) y Rosa salvaje (1987) perdió la vida este domingo. El intérprete de 76 años se encontraba desde hacía días hospitalizado luchando contra la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ya ha dejado más de medio millón de muertes en el mundo. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDI) a través de las redes sociales, así como por varios amigos y familiares de Raymundo. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro C. Raymundo Capetillo, miembro de nuestro sindicato y exsecretario, quien falleció el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos", reza el mensaje que escribió la ANDI. Una de las primeras actrices en lamentar lo sucedido fue Laura Zapata, quien trabajó con el actor en varias telenovelas y al que le unía una entrañable amistad de años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con el alma destrozada recibo la noticia de que mi amado amigo entrañable de toda la vida acaba de partir, emprendió su vuelo de regreso a casa del señor. QEPD. Te voy a extrañar amigo", escribió la actriz y cantante mexicana por medio de su perfil de Twitter. Según había informado su sobrina Tania Bárcenas la semana pasada en una entrevista con el programa Hoy, Raymundo estaba desde hacía días ‘entubado y completamente sedado’ debido a su delicado estado de salud tras haberse contagiado del coronavirus. "Está grave, pero no hay una complicación real ahorita en sus otros órganos. Está luchando ahora solamente contra la neumonía. Ray está entubado completamente sedado, lo reportan grave, delicado evidentemente en una situación así pues es obvio que si ya estás hospitalizado pues es porque ya no podías estar en casa", informó en su día su sobrina. Image zoom Raymundo Capetillo en 2017 Mezcalent Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

