Muere el primer actor Patricio Castillo El actor Patricio Castillo tuvo complicaciones con el cáncer que padecía y que lo obligó a pasar sus últimos días en un hospital de la Ciudad de México. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras estar varios días hospitalizado a causa de cáncer de pulmón, Patricio Castillo falleció el pasado jueves 15 de abril, a los 81 años. Por el cuadro clínico que presentaba, inicialmente se pensó que tenía COVID-19, lo cual fue descartado de inmediato por sus familiares. "Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: 'Covid, covid'. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no covid, no es covid", mencionó en aquel momento Haunani Ruiz, pareja sentimental de Castillo, a los medios de comunicación. "Es algo delicadito; es una afección pulmonar que mi marido trae desde tiempo atrás y que ha requerido esta hospitalización", explicó. "Mi marido no había querido hacer esto público. Él es un actor que jamás se ha manejado por escándalos de ningún tipo, mucho menos de salud. Así había sido su deseo, que no se supiera". Incluso el primer actor aseguró que estaba recuperándose de dicha afección. "Gracias por su preocupación; estoy internado pero, gracias a Dios, no es COVID. Estoy estable, contento y agradecido con la vida", expresó en un cuenta de Instagram. Patricio Castillo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y diversos amigos del intérprete de Massimo Musi en la telenovela Mi marido tiene familia. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro C. Patricio Castillo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz", mencionó el gremio en su cuenta de Twitter. Castillo nació en Santiago de Chile, sin embargo, consolidó su carrera profesional en México, donde se estableció y formó una familia; incluso, recibió la nacionalidad de este país. Trabajó en más 30 telenovelas, 35 películas y diversas obras de teatro como El diluvio que viene, 12 hombres en pugna y Los argonautas, entre otras. La última actuación de Patricio Castillo fue en la telenovela La mexicana y el güero, donde encarnó el rol de Jaime Salvatorre.

