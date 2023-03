Muere el famoso actor mexicano Ignacio López Tarso Luego de estar hospitalizado a causa de un neumonía, falleció Ignacio López Tarso en la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 11 de marzo de 2023, falleció a los 98 años, en la Ciudad de México, Ignacio López Tarso luego de estar hospitalizado a causa de una neumonía y otras afecciones como insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar. Fue su hijo Juan Ignacio Aranda quien confirmó la muerte del actor mexicano a el diario mexicano El Universal. Además, las asociaciones Nacional de Intérpretes (ANDI) y Nacional de Actores (ANDA) confirmaron el deceso. "ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Ignacio López Tarso. Actor con una amplísima carrera en teatro, cine, televisión y política. Fue presidente de nuestra asociación", mencionó dicha institución en su cuenta de Twitter. "A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias". "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Ignacio López Tarso, Ex Secretario General de nuestro Sindicato. Una gran pérdida para el gremio artístico", comentó la ANDA en su cuenta de Instagram. "Nuestras más sentidas condolencias para sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz". Ignacio López Tarso Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ignacio López López, nombre real del famoso, nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Era hijo Alfonso López Bermúdez e Ignacia López Herrera. Su primer acercamiento con el mundo artístico fue a temprana edad cuando asistió a una función de teatro de carpa que le despertó su amor por la actuación. Si bien estuvo en un seminario para poder estudiar, lo dejó ante la falta de vocación para ser sacerdote y cumplió con el servicio militar obligatorio. A los 24 años comienza a estudiar actuación en la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); debuta como actor en 1951 con la obra Sueño de una noche de verano. A partir de entonces, comenzaría una carrera histriónica que lo llevó a debutar en cine tres años después con la película La desconocida; sin embargo, su trabajo como protagonista del filme Macario lo consolidó en el séptimo arte, debido a que la cinta fue nominada a Mejor película extranjera de los premios Oscar, contendió en Cannes y obtuvo el premio a Mejor película hispanoamericana por el gremio Medallas del Círculo de Escritores Mexicanos. Si bien este famoso trabajó en televisión como parte del elenco de la telenovela Noches de angustia, en 1957, fue el melodrama Cuatro en la trampa, en 1961, donde se considera su verdadero debut. A lo largo de más 70 años de carrera ininterrumpida, combinó su trabajo en cine, teatro y televisión. Su última participación en la pantalla chica fue en 2022 en la temporada 12 de la serie Vecinos. Ignacio López Tarso confesó públicamente que quería llegar a los 100 años de edad, deseo que no se cumplió. Descanse en paz.

