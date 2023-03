Muere el reconocido actor mexicano Alfredo Pelón Solares Alfredo "Pelón" Solares falleció en México este lunes 20 de marzo. Su familia dio detalles de lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 20 de marzo de 2023, falleció a los 88 años de edad Alfredo Pelón Solares a causa del cáncer de pulmón que padecía. Fue la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), quien dio a conocer la muerte del actor. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Alfredo Solares Pelón Solares", informó en su cuenta de Instagram. "Nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros. Descanse en paz". Acompañó el mensaje con una imagen en blanco y negro del famoso. Este deceso ocasionó la reacción de los cibernautas. "Luz y progreso espiritual"; "Descanse en paz maestro"; "Que en paz descanse"; "Mi más sentido pésame", y "Que en paz descanse. Mucha resignación para sus familiares", fueron algunos de los comentarios. Este famoso nació el 9 de diciembre de 1933 en Nuevo León, México. Comenzó su carrera a temprana edad debido a que su padre era dueño de una carpa teatral. De hecho, su apodo de Pelón surgió luego de que se rapara para interpretar un personaje en una puesta en escena. Alfredo “Pelón” Solares Alfredo “Pelón” Solares | Credit: Instagram/@andi_mexico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 1962, debutó en cine con la película Los falsos héroes. Logra un despunte importante en su carrera al participar, en 1977, en la cinta Mujeres de cabaret y formar parte del elenco recurrente de los filmes de ficheras. De hecho, se convirtió director y productor de muchas de estas. Entre sus trabajos en el séptimo arte se encuentran Los verduleros, El yerberito, El rey de las ficheras y Las vedettes, entre otros. En 1990, se hizo acreedor al premio Ariel como Mejor actor de cuadro por su trabajo en la película El homicida. Se retiró en 2017, luego de formar parte del elenco de la cinta La risa en vacaciones 5. De acuerdo con su hija Victoria Solares, además del cáncer, padecía algunos problemas renales. Los funerales de Alfredo Pelón Solares se están llevando a cabo en Morelos, México.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el reconocido actor mexicano Alfredo Pelón Solares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.