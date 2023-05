Muere el actor Alfonso Munguía: filmó al lado de El Santo Deja un enorme legado de más de 170 películas y series de acción y comedia. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alfonso Munguia Credit: TW/ANDI Mexico El mundo del cine se vuelve a vestir de luto. Este fin de semana se confirmó en México que el actor Alfonso Munguía había fallecido dejando un enorme legado de decenas de películas de acción y comedia. La noticia fue confirmada a través de un tuit emitido por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI, por sus siglas) el pasado viernes. De acuerdo con dicha fuente Munguía contaba con una "amplia trayectoria cinematográfica" y entre sus múltiples contribuciones al cine mexicano destacaban las películas La venganza de las mujeres vampiro (1970), al lado del desaparecido actor y luchador profesional Rodolfo Guzmán Huerta, conocido mundialmente como El Santo. En su haber también destaca la cinta Ángeles de la muerte; La muerte va con las mariposas (1976), y Emilio Varela vs Camelia la Texana (1980). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un extracto del clásico sci-fi La venganza de las mujeres vampiro, de 1970, al lado de El Santo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según fuentes en México, Munguía nació el 6 de julio de 1945 en la capital del país y desde sus 12 años había iniciado sus pasos en el mundo de la actuación. Colaboró en múltiples ocasiones con los hermanos Julio y Mario Almada, estrellas clásicas del cine mexicano de la segunda década del siglo X. Su última cinta fue Las amantes del narco III (2019), al lado de Jorge y Ethel Almada. De acuerdo con su página oficial de IMDB la muerte del acto ocurrió el jueves 19 de mayo. Las causas de su muerte no han sido reveladas al cierre de esta nota. Que en paz descanse.

