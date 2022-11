Muere el actor Kevin Conroy, quien fue la voz de Batman durante décadas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kevin Conroy Credit: Jesse Grant/WireImage for Wonderful World of Animation Art Gallery Kevin Conroy, el actor que fue la voz de Batman durante décadas, ha fallecido. Conroy prestó su voz al personaje del héroe Bruce Wayne en proyectos animados de Batman en cine, televisión y videojuegos. El actor tenía 66 anos y falleció este jueves, reporta PEOPLE. Warner Bros. confirmó la triste noticia en un comunicado de prensa, reportan medios como The Hollywood Reporter y Variety, revelando que el actor batalló contra el cáncer. Conroy fue la voz en 1992 del querido héroe murciélago en Batman: La serie animada y en películas animadas como Batman: Mask of the Phantasm en 1993. Además fue la voz de este mítico personaje en Batman Beyond, en la película del 2016 Batman: The Killing Joke, en populares videojuegos como Arkham Asylum y Arkham City, y otros proyectos. El actor de Star Wars Mark Hamill, quien ha sido la voz del villano Joker en varias producciones de Batman, lamentó la muerte de su colega, informa The Hollywood Reporter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Kevin era perfección. Él era una de mis personas favoritas en el planeta y yo lo amaba como un hermano", dijo Hamill, de 71 años. "Realmente le importaba la gente a su alrededor — su decencia brillaba en todo lo que hacía. Cada vez que lo veía o hablaba con él, me elevaba el espíritu". Andrea Romano, directora de casting y diálogo, dijo en el comunicado de prensa de WB que Kevin era un querido amigo que cuya "nobleza y espíritu generoso no conocía límites".

