Reacciones a la muerte de un querido actor de la serie Friends Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox y otros famosos reaccionan a la trágica muerte de un actor de la popular serie Friends. ¡Los detalles! Friends Credit: (Joseph Del Valle/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images) El elenco de la serie Friends está de luto tras la muerte de un querido amigo y colega. El actor James Michael Tyler —quien interpretaba a Gunther en la popular serie de los años noventa— murió a los 59 años tras batallar contra el cáncer de próstata, confirmó PEOPLE. Tyler hacía el papel de un barista en el café Central Perk de Nueva York, donde se reunían los famosos amigos a hablar de sus vidas. El actor reveló su diagnóstico en junio, tres años después de comenzar su tratamiento contra esta enfermedad en el 2018. Tyler dijo en el programa Today que su cáncer estaba en una avanzada etapa 4 y estaba sometiéndose a quimioterapia. Muchos fanáticos de la serie veían a Gunther como el "séptimo amigo" en la serie de NBC, protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN James Michael Tyler Credit: (Paul Zimmerman/Getty Images) Tristemente, alrededor de la pandemia en el 2020 su cáncer "progresó", afectando su columna vertebral y paralizándole las piernas. Jennifer Aniston, quien hacía el papel de Rachel en la serie, mostró su dolor en Instagram tras enterarse de su partida. La actriz compartió fotos y videos con Tyler con el mensaje: "Friends no hubiera sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que trajiste al show y a nuestras vidas. Te extrañaremos tanto". Lisa Kudrow, quien encarnaba a Phoebe en Friends, compartió una foto del actor en Instagram con el mensaje: "James Michael Tyler, te extrañaremos. Gracias por estar ahí para todos nosotros". Friends Credit: (Terence Patrick/CBS via Getty Images) Por su parte, Courteney Cox, quien hacía el papel de Mónica, comentó en Instagram: "El tamaño de gratitud que tú traías al set y mostrabas cada día es el tamaño de gratitud que yo siento de haberte conocido. Descansa en paz James". Tyler apareció de manera virtual en mayo en el especial de HBO Max que reunía al elenco original de Friends 16 años después. Tyler también actuó en series como Sabrina the Teenage Witch in 2001 y Scrubs. James Michael Tyler Credit: (Anthony Harvey/Getty Images) Matt LeBlanc, quien interpretaba a Joey, publicó fotos con 'Gunther' en el set de Friends con el mensaje: "Tuvimos muchas risas amigo. Te extrañaremos. Descansa en paz". Por su parte, David Schwimmer, quien hizo el papel de Ross en la comedia, expresó en sus redes sociales: "James, gracias por interpretar a un personaje tan maravilloso e inolvidable en Friends y por ser un caballero con un corazón tan grande".



