Muere el actor inglés de "Friends" y "Fraiser" Paxton Whitehead

A partir de entonces, Paxton Whitehead formó parte de diversos elencos en obras como The Harlequin Studies, My Fair Lady y The Crucifer of Blood, entre otras. En 1978, recibió un título Honoria Causa por la Universidad de Trent. Dos años después fue nominado a un Tony por su interpretación en el montaje Camelot. Su última aparición en teatro fue en 2014. También trabajó para televisión y cine. Entre sus trabajos destacan las series Friends, Murder, she wrote, Ellen, 3rd rock from the sun, The Drew Carey Show, Mad about you, Frasier y Law & Order, por mencionar solo algunos.