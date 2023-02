Muere el actor estadounidense Richard Belzer personaje icónico de Law & Order Este domingo 19 de febrero, falleció Richard Belzer en Francia, donde radicaba con su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrugada de este domingo 19 de febrero de 2023, falleció a los 75 años Richard Belzer. Si bien hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su deceso, un amigo del actor, Bill Scheft, había comentado, al medio estadounidense The Hollywood Reporter, que el también comediante estaba padeciendo, desde hace tiempo, importantes problemas de salud. De acuerdo con Scheft, el icónico detective John Munch de la serie Law & Order si bien era de origen estadounidense vivía en Francia con su esposa y fue, justamente, en su casa de Bozouls, donde murió, según reportan diversos medios de comunicación. "Me entristece mucho saber del fallecimiento de Richard Belzer. Amaba tanto a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer Saturday Night Live", mencionó su amiga la actriz Laraine Newman en su cuenta de Twitter. "Solíamos salir a cenar todas las semanas a Sheepshead Bay para comer langosta. Una de las personas más divertidas que existen. Un maestro en el trabajo de multitudes. Descanse en paz querido". Richard Belzer Credit: Mark Sagliocco/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la producción de Law & Order SVU, donde también participó con el mismo personaje, se pronunció con el video del último capítulo donde Belzer trabajó. "La última aparición de nuestro querido Richard Belzer. Te extrañaremos", mencionaron para acompañar el fragmento del audiovisual que publicaron en la misma red social. Este famoso inició su carrera en 1974 con un filme independiente titulado The Groove Tube; al año siguiente se integró al popular programa Saturday Night Live, donde tuvo diversas intervenciones hasta 1980. Su personaje de Munch fue tan exitoso, que tuvo una aparición especial con el mismo rol en otro clásico de la televisora, The X-Files. Richard Belzer trabajo en más de treinta películas y más de 25 emisiones de tv; además, fungió como productor ejecutivo en dos los proyectos BelzerVision y Santorini Blue.

