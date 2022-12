Encuentran muerto el actor de doblaje Miguel Ángel Ghigliazza El destacado actor, que había dado voz a personajes de cintas como Machete o El Padrino, había desaparecido hacía meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor de doblaje Miguel Angel Ghigliazza, fue encontrado muerto cinco meses después de haberse denunciado su desaparición. Su sobrina, Mónica Ramos Ghigliazza, dio a conocer la noticia. "Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se preocuparon por la desaparición de mi tío Miguel Ángel Ghigliazza Solares, que pusieron un granito al compartir, preguntar y estar pendiente de mi tío. Desafortunadamente, mi tío ya está descansando en paz", anunció la joven a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miguel Angel Ghigliazza Miguel Angel Ghigliazza | Credit: Doblaje Wiki De acuerdo al periodista mexicano Carlos Jiménez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría encontrado sus resto y no confirmó la noticia con los familiares hasta corroborar, por medio de los estudios pertinentes, que se trataba del actor. Jiménez asegura que Ghigliazza fue asesinado por un conocido. "Lo asesinaron", declaró en su cuenta de Twitter. "El actor de doblaje Miguel Ángel Ghigliazza fue asesinado por una persona que él conocía. Desde hace tiempo, la @FiscaliaCDMX halló sus restos, pero realizaba estudios periciales para confirmar que se trataba de él. Ya hay una persona detenida, acusada de su homicidio". Por el momento, esa información no ha sido confirmada por las autoridades. Ghigliazza fue reportado desaparecido el pasado 16 de julio. Desde entonces, una campaña liderada por su familia no cesó para dar con su paradero. Durante su carrera de más de 45 años, el actor prest su voz a innumerables personajes en cintas como Los Cuatro Fantásticos, Machete, El Padrino y la franquicia Star Trek.

