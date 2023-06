Muere el actor de Titanic Lew Palter

Leon Louis Palter, nombre real, nació el 3 de noviembre de 1928 en Nueva York, Estados Unidos. Obtuvo el título de Doctor en filosofía de teatro en la Universidad Northwestern. Inició su carrera, justamente, en teatro participando en obras como The madwoman of Chaillot, An enemy of the people, Let man live, Overruled y The trial of Lucullus, entre otras. Debutó en televisión en 1967 con la serie Run for your life.