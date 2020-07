Muere de "manera repentina" presentador del show "Mythbusters" Grant Imahara murió a sus 49 años: revelan la causa de su muerte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta ha sido una semana implacable para el mundo del espectáculo que una a una ha sufrido dolorosas pérdidas. A ellas se suma la muerte "repentina" de Grant Imahara, uno de los conductores del popular show Mythbusters (Discovery Channel). Imahara, de 49 años, falleció "de manera repentina" debido a un aneurisma cerebal, según indica The Hollywood Reporter. "Estamos con el corazón partido tras escuchar las noticias de Grant. Él fue una parte importante de la familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y plegarias están con su familia", exclamaron este lunes portavoces de Discovery por medio de un comunicado. El presentador encabezaba dicho show junto con Tory Belleci y Kari Byron y formó parte de su elenco durante casi una década. Las noticias de su partida se suman a una semana trágica de sucesos que arrancó este domingo con la muerte por complicaciones de COVID-19 del actor Raymundo Capetillo, en Ciudad de México. El lunes trascendió la muerte de Kelly Preston, esposa de John Travolta, quien falleció tras una batalla silemciosa contra el cáncer del seno La tarde del mismo martes la actriz Naya Rivera, la estrella de la serie Glee, fue dada por muerta de manera oficial al ser rescatado su cuerpo del lago donde desapareció el pasado 8 de julio. Tory Belleci, coestelar del show junto con Imahara y Kari Byron, lamentó la muerte de su compañero por redes: ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1282906367896907776%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Ftv%2Fmythbusters-grant-imaharas-cause-of-death-revealed-cast-reacts%2F ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1282966461225398272%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Ftv%2Fmythbusters-grant-imaharas-cause-of-death-revealed-cast-reacts%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imahara formó parte del llamado "Build Team" de Mythbusters hasta 2014, cuando tanto él como Byron y Belleci anunciaron su salida del programa. En 2016 el trío se reunió nuevamente para comandar el show White Rabbit Project, de Netflix, que duró solo una temporada. De acuerdo a la prestigiada Mayo Clinic, en Rochester, Minnesota, un aneurisma cerebral "es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro" que en ocasiones puede presentar una rotura, y causar sangrado en el cerebro.

