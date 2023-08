Muere David Ostrosky, el villano por excelencia de las telenovelas El actor de historias tan reconocidas como Carita de ángel, Destilando amor, Soy tu dueña o Por amar sin ley, fallecía a los 66 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las historias de telenovela quedan de luto con la partida de uno de sus grandes, David Ostrosky, a los 66 años. Así lo comunicaba la Asociación Nacional de Intérpretes de México, la cual recordó su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. "La ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue Vencer la ausencia. Descanse en paz", lee el escrito en redes. David Otrosky David Otrosky muere a los 66 años | Credit: IG/David Otrosky Por el momento no se ha hecho pública la causa del fallecimiento de uno de los grandes villanos de las telenovelas. En 2022, el actor comunicaba que se veía obligado a abandonar el proyecto Vencer la ausencia, por un problema de salud que tenía. David Ostrosky David Ostrosky y Danilo Carrera | Credit: IG/David Ostrosky "Traigo un tumor en el brazo", informó a Televisa Espectáculos ese mismo año, asegurando que se había dado sesiones de quimioterapia y también iba a recibir un tratamiento de inmunoterapia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista llevaba un año sin mostrarse en redes sociales donde, hasta entonces, siempre se comunicaba con mucho cariño con su público. David deja esposa, Belinda Slomianski, y tres hijos frutos de su amor: Ariela, Pedro y Aaron. Descanse en Paz.

