Fallece el famoso actor cubano Abel Rodríguez: "Descansa papá, paz y luz" El intérprete sufría un infarto cerebral este viernes en Miami, ciudad donde residía. Estas fueron las palabras de despedida de su hija Paula Massola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la actuación está de luto tras la marcha de uno de sus grandes representantes. El actor Abel Rodríguez fallecía este viernes tras sufrir un derrame cerebral a los 50 años. El intérprete cubano llevaba varios días ingresado en un hospital de Miami, ciudad en la que residía junto a su pareja. La información de su partida llegó a través de varios familiares y amigos que quisieron darle el último adiós a través de emotivos mensajes en las redes. Entre ellos, cabe destacar el de su hija, la modelo Paula Massola, fruto de su relación con la también actriz Edith Massola. La joven usó su cuenta de Facebook para escribirle una dedicatoria que conmocionó a todos. "Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo", empieza su emotivo mensaje. "Descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de erradicarse en Estados Unidos, Abel hizo una amplia carrera actoral en su país de origen, Cuba, y también en Colombia, destacando en telenovelas y series como Celia, El Clon, La viuda de la mafia y El chivo (2014), entre otras. Abel Rodríguez Abel Rodríguez | Credit: IG/Abel Rodríguez Su más reciente trabajo fue Plantados, largometraje de Lilo Vilaplana sobre la represión de presos políticos en Cuba bajo la dictadura castrista. Abel deja a su viuda Anna López, a sus hermanos Carlos y Manolo Rodríguez, a su hijo Benjamín, a sus hijas y familiares en Cuba. Que En Paz Descanse.

