Broadway llora la muerte del primer actor John Deyle El veterano actor detrás de exitosos musicales y obras de teatro como Annie o Footloose, también llevadas al cine, ha fallecido a los 68 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir John Deyle Fallece el veterano actor, John Deyle | Credit: Facebook esposa, Rebecca Paller Ha fallecido el primer actor, John Deyle, a los 68 años. El veterano intérprete en Broadway fallecía el pasado 22 de junio en Mount Kisco, NY, a causa de un cáncer de esófago. Era su esposa, Rebecca Paller, quien a través de su perfil en Facebook, comunicaba la triste noticia y recordaba la trayectoria de su marido. Nacido y criado en Rochester, partió a la Universidad del Norte de Carolina para emprender su carrera en la Escuela de Artes Escénicas. Entre sus primeros trabajos en cabe destacar el inolvidable musical de Annie. un entonces joven estudiante Deyle fue seleccionado, acompañando a la también actriz, Sarah Jessica Parker, quien protagonizaba la obra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de estos importantes títulos en musicales reconocidos internacionalmente, el actor formó parte de más de 100 comerciales de televisión. Aunque fue su personaje como el inepto Mr. Science en la primera temporada del Late Night With Conan O'Brien, donde muchos aplaudieron su trabajo y más le recuerdan.

