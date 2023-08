Muere repentinamente el actor de Broadway Chris Peluso, de 40 años; fue estrella de Mamma Mia! El actor había hecho una pausa en su carrera para combatir un trastorno esquizoafectivo que le impidió actuar. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Peluso Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images La comunidad teatral se encuentra de luto por la repentina muerte de Chris Peluso, de 40 años. El reconocido actor triunfó en musicales taquilleros de Broadway como Mamma Mia! y Wicked, así como importantes producciones en Londres. Según la revista especializada Playbill, el fallecimiento fue confirmado por la familia del artista. "El teatro musical de Michigan tiene el corazón roto al anunciar el fallecimiento de nuestro querido miembro/familia y alumno, el adorado, carismático y divinamente talentoso Chris Peluso", exclamó Linda Goodrich, directora interina del departamento de teatro y artes escénicas de la universidad de Michigan, su alma mater. En 2022 la carrera del brillante actor entró en pausa debido a una "paranoia debilitante" que sufría a consecuencia de un trastorno esquizoafectivo. "Por eso no ha podido actuar en años recientes", afirmó se dijo entonces en un post de GoFundMe donde se pedía ayuda para el tratamiento médico del actor. En noviembre Peluso informó por medio de dicha campaña benéfica que se encontraba "estable y bien" tras completar su tratamiento. "Ya puedo mantener un empleo nuevamente y empecé a grabar audiciones", afirmó. "Será un proceso de toda la vida el acudir a terapia y trabajar con los médicos pero estoy mucho mejor de lo que estaba antes del tratamiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor hizo su debut en Broadway con la puesta en escena de Assassins y participó en las obras Lestat, The Glorious Ones y Beautiful: The Carole King Musical. Al otro lado del océano triunfó en producciones del East End londinense como Show Boat, Miss Saigon,West Side Story, y Les Misérables. Peluso formó una familia al lado de su mujer, Jessica Gomes, con quien procreó una hija, Aria Li, y un hijo, Caio Lian. En paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere repentinamente el actor de Broadway Chris Peluso, de 40 años; fue estrella de Mamma Mia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.