Muere actor brasileño Paulo Gustavo tras dos meses ingresado por el coronavirus El humorista de 42 años llevaba semanas intubado en la UCI con muchos altibajos en su salud que culminaron en una embolia pulmonar irreversible. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Paulo Gustavo, uno de los artistas más destacados y queridos de Brasil, falleció este martes víctima de la COVID-19 a los 42 años. El famoso humorista llevaba ingresado desde el 13 de marzo y su caso se fue agravando con el paso de las semanas. Finalmente Paulo tuvo que ser intubado y permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos desde entonces. Hace unos días los médicos comunicaron a la familia la dolorosa noticia de que había sufrido una embolia pulmonar que era irreversible. Aunque en estos dos meses su salud pasó por varias fases, Paulo no pudo ganarle la batalla al virus a pesar de su juventud y todos sus intentos. Familiares, amigos y personalidades del medio le despidieron en las redes con respeto y mucho amor, e insistieron en la importancia de cuidarse del coronavirus, enfermedad que sigue cobrándose vidas. "Es muy difícil de procesar todo lo que ha pasado en los últimos días. ¡Ha sido demasiado! Qué feliz he sido durante estos 7 años que he tenido el privilegio de pasar contigo", le escribía su pareja Thales Bretas en un mensaje de despedida en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Xuxa, amiga y compañera televisiva de Paulo, se quedaba sin palabras ante la triste noticia. "No sé qué decir ni pensar", escribía en Instagram junto a una colección de entrañables imágenes con el artista. El cantautor Caetano Veloso hacía lo propio en un escrito en el que describía a su amigo con mucho corazón. "Paulo Gustavo es la expresión de la alegría brasileña", arrancó su sentido escrito en IG. "El pueblo brasileño, que llenó los cines para reír con Paulo Gustavo, está de luto". Se va un grande de la escena brasileña querido por todos, pero deja un legado de risas y alegría que viajará de generación en generación. Gracias por tanto y Descansa en Paz, querido Paulo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Muere actor brasileño Paulo Gustavo tras dos meses ingresado por el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.