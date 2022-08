Muere actor de la famosa serie Beverly Hills, 90210 Joe E. Tata, quien dio vida al dueño del restaurante Peach Pit en la popular serie juvenil Beverly Hills, 90210 de los años noventa, falleció a los 86 años, Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joe E. Tata Joe E. Tata | Credit: Bobby Bank/WireImage El actor Joe E. Tata, quien interpretó al dueño del restaurante Peach Pit en la popular serie Beverly Hills, 90210, falleció a los 86 años. Aunque su representante y sus familiares no han ofrecido declaraciones al respecto, Ian Ziering, uno de los protagonista de la famosa serie de los años noventa, informó del fallecimiento de su excompañero en Instagram. "En los últimos meses, perdimos a Jessica Klein, una de las escritoras y productoras más prolíficas de 90210, Denise Douse, quien interpretó a la Sra. Teasley, y ahora me entristece decir que Joe E Tata falleció", dijo. "Joey era realmente un OG", sostuvo. "Recuerdo haberlo visto en [la serie] Rockford Files con James Garner años antes de que trabajáramos juntos en 90210. A menudo era uno de los villanos secundarios en la serie original de Batman. Una de las personas más felices con las que he trabajado, fue tan generoso con su sabiduría como con su amabilidad", agregó. El actor también recordó la aventura que fue trabajar junto a Tata. "Las historias de días pasados ​​que compartiría, las increíbles experiencias en la industria del entretenimiento de la que formaba parte nos cautivaba a todos. Es posible que se quedara de secundario en muchas escenas, pero actuó como líder, especialmente para nosotros, en cuanto a cómo apreciar el regalo que fue 90210", aseguró. Joe E. Tata Joe E. Tata | Credit: Emma McIntyre/Getty Images Por último, Ziering envió su más sincero pésame a su familia y amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tata estaba luchaba desde 2018 con la enfermedad de Parkinson. En 2021, su hija Kelly lanzó una campaña de GoFundMe. "Ahora, con 86 años, su enfermedad ha avanzado a sus etapas finales", escribió. "Pasa sus días asustado y confundido. Las pocas veces que lo he visto, hay alivio y alegría en sus ojos". Nacido en El Bronx de Nueva York, Tata actuó en muchas producciones importantes como, entre otras, la serie de televisión Batman de 1966, No Time for Sergeants, The Rockford Files o Mystery Girls.

