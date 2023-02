Muere el actor Austin Majors a los 27 años en un albergue Austin Majors falleció tras estar en una residencia para personas sin hogar donde vivía tiempo atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 11 de febrero de 2023, falleció a los 27 años Austin Majors. Si bien se desconocen las causas de la muerte, diversos medios de comunicación han mencionado que estaba en recluido, desde hace años, en un albergue de Los Ángeles, California, porque tenía un importante problema con las drogas. De hecho, de acuerdo con el medio estadounidense TMZ, una fuente con conocimiento directo de la situación que rodeó la muerte del actor, señaló que "no se sospecha de un crimen, aunque el actor pudo haber ingerido, en los momentos previos a su fallecimiento, una cantidad mortal de fentanilo". La familia confirmó el deceso un par de días después y dio a conocer algunos atributos de este famoso que inició su carrera siendo un niño. Así, lo calificaron como un "ser humano bondadoso, brillante y artístico" y aseguraron que "desde era pequeño, nunca se comportó como un extraño con nadie y la meta de su vida era hacer feliz a la gente". Por su parte, su hermana menor Kali Majors le rindió tributo. "Mi hermano mayor, Austin, se ha ido. Murió anoche", mencionó en su cuenta de Instagram. "Es tan surrealista para mí todavía. Tenía solo 27 años y le quedaba mucha vida por vivir. Ya les he dicho a algunos de ustedes, por si están interesados ​​en sus servicios funerarios". Austin Majors Austin Majors en el 2009 | Credit: Angela Weiss/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañó el mensaje con diversas imágenes donde aparecen juntos conviviendo o el joven está solo. Posteriormente, dio a conocer otra publicación con nuevas fotografías familiares donde Austin está presente. Solo puso un corazón rojo roto para acompañarlas. Austin Majors fue conocido por su trabajo en series como NYPD Blue y How I Met Your Mother y Desperate Housewives. También participó en las películas An Accidental Christmas, Volare y Little Manhattan, entre otras. Además, prestó su voz para la cinta animada Treasure Planet.

