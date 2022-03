Danna Paola de luto, muere una de las personas más importantes de su vida; "Nos enseñaste a nunca rendirnos" Un gran dolor embarga a Danna Paola, quien dio a conocer la muerte de uno de sus familiares. Aquí toda la información. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 4 de marzo de 2022, Danna Paola dio a conocer que su abuelita Chelo se encontraba grave en el hospital debido a complicaciones por COVID-19; así, pidió oraciones por su recuperación. Ahora, la cantante informa que su querida familiar falleció. "El cielo está de fiesta, y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal", escribió en su cuenta de Instagram. "Celebro tanto tu vida; la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia, nos enseñaste a nunca rendirnos y jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia. Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día. Apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte", agregó. "Pero hoy gracias a ti aprendí tanto de la vida, y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre". Acompañó este texto con varias imágenes, en una está la también actriz dándole un beso en la frente a su abuelita, quien muestra una gran sonrisa; en otra está la señora de joven y finalmente una más de últimas fechas donde está sentada con un perrito y muy feliz. "Hasta siempre abue Chelo ¡vuela alto! Te amo", concluyó. Danna Paola, embajadora de Fendi Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios enviaron a la intérprete de "Kaprichosa" mensajes de apoyo ante este difícil momento. "Lo siento mucho Dannita"; "Danna Paola mucha fuerza para tu familia y para ti"; "Todo mi amor y cariño contigo y tu familia, pronta resignación"; "Fuerza Dannita! Tú abuelita a donde vayas, siempre está contigo", y "Lo sentimos mucho bebé. Que descanse en paz tu abuelita. Te mando un fuerte abrazo y estará en mis oraciones para su eterno descanso. Un abrazo a toda tu familia y pronto consuelo por está gran perdida", fueron algunos comentarios. De momento, Danna Paola no ha dado mayores detalles; pero le dedicó otro mensaje a su abuelita haciendo alusión al Día Internacional de la Mujer. "Una gran mujer, se despide de este mundo un 8 de marzo… Mi abuelita Chelo; una mujer que luchó por su familia, por el amor, por su libertad y sus derechos, te despido con el corazón hecho pedazos pero con mucho orgullo de ser tu nieta. Te amo para siempre", mencionó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna Paola de luto, muere una de las personas más importantes de su vida; "Nos enseñaste a nunca rendirnos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.