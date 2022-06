Muere abuelita de Thalía y Laura Zapata La legendaria actriz Laura Zapata confirmó el fallecimiento de quien fuera su segunda madre, la señora Eva Mange. Tenía 104 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata confirmó la muerte de su querida abuela, la señora Eva Mange, a sus 104 años de edad. La tarde de este viernes, la legendaria actriz dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. "Ya voló mi amada abuela…Eva buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida", escribió en su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo, Thalía compartió una publicación de una paloma blanca en pleno vuelo junto a un corazón roto en sus historias, comunicando la noticia en su cuenta de Twitter. "Lamentamos el sensible fallecimiento de Doña Eva Mange Márquez", expresó el parte de la familia. "Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela, hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos su comprensión en este difícil momento….Hasta siempre amada abuela. Gracias por todo, gracias por tanto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo y cariño hacia las artistas y su familia no se hicieron esperar, y tanto fanáticos como compañeros del mundo del espectáculo les enviaron sus condolencias en este difícil momento. La matriarca tomó su último suspiro días después de haber sido ingresada de emergencia a un hospital en México con un cuadro grave de anemia y la familia pidiera donaciones de sangre. En los últimos meses, doña Eva había presentado problemas intermitentes de salud que la mantenían bajo supervisión médica. En abril del año pasado, durante una de sus recaídas, Laura informó que su abuelita recibió los santos óleos por parte de un amigo sacerdote. Descanse en paz.

