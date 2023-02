Muere a los 54 años el cantante estadounidense Trugoy the Dove David Jude Jolicoeur, mejor conocido como Trugoy the Dove, falleció este domingo 12 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 13 de febrero de 2023, falleció a los 54 años Trugoy the Dove. Fue su representante Tony Ferguson el encargado de confirmar la noticia al medio estadounidense CNN, aunque no dio mayores detalles sobre las causas del deceso. "Fue una gran pérdida", mencionó. En los últimos años, se había comentado que David Jude Jolicoeur, nombre real del cantante, estaba luchando contra una insuficiencia cardíaca congestiva, viviendo con una máquina LifeVest adherida a su persona; sin embargo, no se ha confirmado que esta situación contribuyera a su deceso. Quien fuera uno de los miembros fundadores del trío de hip hop de Long Island De La Soul, no estuvo presente la semana pasada en la ceremonia del Grammy, donde dicha agrupación realizó una presentación como parte del tributo, justamente, a este género. Jolicoeur nació en Nueva York, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1968, era de ascendencia haitiana-estadounidense. En 1988, unió su talento al de sus compañeros de escuela, Vicent Manson, conocido como Pasemaster Mase, y Kelvin Mercer, conocido como Posdnuos, para formar el trío De la Soul, cuyo álbum debut llamado 3 Feet High and Rising, lanzaron en 1989, cuyo sencillo "Me, myself and I", estuvo en por 17 semanas en la lista Billboard Hot 100. Trugoy the Dove Trugoy the Dove | Credit: Matthew Eisman/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos famosos se pronunciaron ante la muerte de este representante del género urbano. "Trugoy, Dave de De La Soul ha subido para estar el día de las estrellas con el Maestro", dijo el cantante Pharell Williams en su cuenta de Twitter. "Enviando amor, luz y vibraciones positivas a su familia, The Soul y todos aquellos cuyas vidas han sido tocadas por su existencia". "Esto duele. Desde Long Island, de uno de los mejores grupos de rap en Hiphop De la Soul. Dave ha fallecido, se te extrañará. Descanse en paz", escribió Erick Sermon en su cuenta de Instagram. De La Soul tenía programado realizar tres espectáculos en el Reino Unido a partir del 8 de abril de 2023; a los cuales, Trugoy the Dove ya no podrá asistir.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 54 años el cantante estadounidense Trugoy the Dove

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.